Hermana de Esteban Paredes: “Le dieron una puñalada por la espalda”

12:18

Solange Paredes, hermana del ahora ex goleador de Colo Colo, Esteban Paredes, se refirió a la salida del atacante, apuntando sus dardos contra la dirigencia de Blanco y Negro.

En entrevista con Las Últimas Noticias, Solange reveló que “estábamos súper felices después del partido porque nos quedamos en Primera y al otro día me puse mal, la gente me empezó a preguntar por qué el Tanque no seguía”.

Asimismo, contó que se contactó con su hermano por WhatsApp, preguntándole “hermano, ¿cómo estái? Y me dijo 'mal'. Le digo 'hermano, aguante. ' Verdad que no sigues en Colo Colo?. Me dijo 'sí, hermana' y me puso una carita triste”.

Solange criticó a la dirigencia del “cacique”, cuestionado “¿por qué no le dijeron antes de que pasara lo de la definición del descenso? ¿Por qué no esperaron un poco? O sea, un día de felicidad y al otro día le tiraron la noticia”.

“Por último que le informaran la decisión en una reunión. Él iba viajando de vacaciones cuando lo llamaron… imagínate la presión. Él estaba cansado, no sabía cómo sacarse ese peso”, agregó.

Por último, planteó que “me acuerdo cuando chicos íbamos al estadio y él soñaba con jugar en Colo Colo. No sé quien está detrás de esta decisión, pero sí le dieron una puñalada por la espalda”.