¿Se aleja de nuevo de la U?: El Mago Jiménez dijo que respetará su contrato con Palestino

El futbolista Luis Jiménez, uno de los jugadores de mejor rendimiento en el Campeonato 2020, se refirió mediante una carta publicada en Instagram, a su futuro deportivo y dijo que se mantendrá en Palestino.

Ello, luego de que su nombre sonó como refuerzo en la U, pero fue descartado desde la dirigencia deportiva azul. Sergio Vargas, uno de los miembros de la instancia, dijo este sábado, que Jiménez estaba lejos de las posibilidades económicas de los universitarios.

Jiménez planteó que "en lo deportivo tengo mis razones para escuchar alternativas que puedan satisfacer mi ambición deportiva", y aseguró que "creo que no tengo la necesidad de convencer a nadie, estoy bien físicamente, me siento pleno, me divierto jugando y disfruto de cada partido siempre esforzándome al máximo. Trabajo duro para estar en buenas condiciones y poder ser un aporte".

"Quiero aclarar que tengo contrato hasta diciembre del 2021 sin cláusula de salida por ende cualquier club que quiera contar conmigo debería comunicarse con Palestino, cosa que al momento no ha sucedido. Nadie ha hablado con Palestino. Creo poco prudente que sea yo quien rompa mi contrato o arregle una salida. Lo que uno espera en estas situaciones es sentirse valorado", dijo el "Mago".

Jiménez agregó que "les cuento que "respetaré mi contrato y terminaré esta temporada en Palestino luchando por lograr esos objetivos grupales y personales que tanto queremos".

El deportista además agradeció a los hinchas y dioj que "quiero agradecer de corazón a todos los hinchas por el cariño demostrado en las redes sociales en especial a los hinchas de la U los que me han llenado de mensajes increíbles, estoy seguro de que han sido los que han empujado para que yo haya sido una opción para el club".