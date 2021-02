Walter Montillo sobre Dudamel: "Llegó a cambiar un montón de cosas que se estaban haciendo bien"

Walter Montillo, ex-mediocampista de Universidad de Chile, lanzó una dura crítica a la dirigencia del cuadro azul y al entrenador venezolano Rafael Dudamel, pasados 13 días de jugar su último partido como profesional.

A la hora de entregar detalles de lo que fue su segundo período en elenco colegial, la ‘Ardilla’ aclaró de entrada a El Mercurio que desde su último partido, el 13 de febrero, no ha sostenido más contacto con dirigentes de la ‘U’.

"Desde que me fui ya no hablamos más. Igual no creo que haya nada que hablar. Debió ser antes. En su momento me quedé esperando una respuesta para que se cumpliera lo que me había prometido la cúpula directiva en un mensaje que tengo en mi celular, pero eso no se cumplió. Me habían dicho que querían que siguiera, que íbamos a renovar, pero al final todo se diluyó. Quedó claro que no me querían”, indicó.

"Empecé a darme cuenta desde que llegó el nuevo técnico. Ahí empezaron con que había una evaluación, asomó nuevamente el tema de mi edad. Algunos dirigentes hablaron que lucharon por mi retorno al club, pero uno sabe que hubo muchos que nunca quisieron mi regreso. Y quedó demostrado con lo que pasó al final. Uno sabe quiénes estaban por mi regreso y quiénes no y hasta ahí llego con ese asunto", agregó.

En la misma línea, el ex-jugador argentino señaló que "uno ve que (en la mesa directiva) tienen diferencias notorias. Hay tanta pelea y disputa interna que en el homenaje que me hicieron, (José Luis) Navarrete le dijo a mi señora que si él hubiese estado de presidente, yo hubiese seguido. Se subió al caballo de la victoria innecesariamente, porque uno sabe cómo se maneja".

Respecto a las sensaciones tras su adiós al fútbol, Montillo dijo que ”es muy reciente todo. Por ahí cuando pasen los meses y vea que los chicos en la ‘U’ estén jugando, capaz que lo sienta un poco más. Por el momento estoy tranquilo, disfrutando con la familia en casa, dándole al proyecto que tenemos de asesorar y preparar a los muchachos en su vida futbolística”.

En cuanto al trabajo de Rafael Dudamel, el oriundo de Lanús tuvo sus reparos. "Al principio del torneo, antes de la pandemia estábamos bien con Hernán. El equipo había encontrado regularidad, pero lamentablemente cuando volvimos hubo varias lesiones. Y fueron importantes. Siento que Rafael llegó a cambiar un montón de cosas que se estaban haciendo bien, pero de vuelta los resultados no se dieron al final volvió a lo mismo que hacíamos con Hernán. En el último partido jugó el mismo equipo que lo hacía con su antecesor. Se consolidó el Pitu (Simón Contreras) pero el resto éramos los mismos”.

Para terminar, Montillo le envió un mensaje a los nuevos refuerzos de Universidad de Chile de cara a la temporada 2021. "Tienen la oportunidad de vestir la camiseta más linda de Chile y la de uno de los clubes más grandes del país. Les deseo lo mejor empezando por el que vaya a jugar en mi posición. Si el técnico decide poner un enganche, espero que (Marcelo) Cañete lo haga muy bien, ha demostrado condiciones”, sentenció.