Matías Rodríguez y su deuda con la U: "Lo que me faltó fue ganar en el Monumental"

09:53 El carrilero y ex capitán de los universitarios confirmó que jugará en Defensa y Justicia.

El ex capitán de la U, Matías Rodríguez, se refirió a su salida del cuadro universitario en conversación con DirecTV, y dijo cuál fue, a su juicio, su gran deuda con el elenco azul, con el que fue multicampeón nacional y obtuvo la Copa Sudamericana.

"Lo que me faltó en la U fue ganar en el Estadio Monumental. Me hubiese gustado irme del club con eso. No se pudo dar, son cosas del fútbol", dijo Rodríguez.

El carrilero además recordó que "fuimos incluso el 2011, con uno de los mejores planteles y no ganamos. Ojalá se corte esa racha".

Rodríguez también confirmó que recalará en el cuadro de Defensa y Justicia, reciente finalista de la Copa Sudamericana, dirigido por alguien a quien conoce: Sebastián Beccacece.

"Estaba buscando cambiar de aire luego de dos años muy complicados", indicó.