"Polaco" reconoció tenso diálogo con Dudamel: "Reconocemos que nos equivocamos"

Fue una charla larga y sincera, no exenta de tensión, pero fue muy útil", dijo el director deportivo de la U sobre su conversación con el DT que se manifestó disconforme con la forma en que se armó el plantel.

, director deportivo de la U, reconoció que se comunicó con el DT del equipo, Rafael Dudamel, luego de que el entrenador se manifestó disconforme con la manera en que se armó el plantel para 2021.

En charla con radio Agricultura el ex delantero azul dijo que "me sorprendieron los dichos de Dudamel. Nos juntamos a conversar y me expuso sus argumentos".

"Fue una charla larga y sincera, no exenta de tensión, pero fue muy útil", añadió el "Polaco", quien además dijo que en la conversación con el entrenador, "pude entender sus puntos".

"Reconocemos que nos equivocamos, nos faltó comunicación con el técnico", aseguró.