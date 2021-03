Se pasaron: FIFA propone que clasificatorias sudamericanas se jueguen en Europa

La FIFA le planteó en las últimas horas a la Conmebol el disputar la fecha doble clasificatoria de marzo en suelo europeo, esto ante el reparo de los clubes del Viejo Continente de liberar a los jugadores sudamericanos.

Las instituciones europeas, sobre todo de la Premier League, exteriorizaron su incomodidad por el viaje de los futbolistas, ya que en su regreso deberán cumplir con 10 días en cuarentena y así se perderán algunos encuentros por sus clubes.

Según el diario El País de Uruguay, la propuesta del organismo que preside Gianni Infantino "no cuenta con los votos mayoritarios de los países sudamericanos, debido a que jugarían en escenarios que no les entregarán los beneficios deportivos que tienen cuando compiten en calidad de locatarios. Aunque se disputan sin público, hay otros elementos significativos como la altura o el clima no entrarán en juego".

"El problema para Conmebol es que la FIFA confirmó el mes pasado que no aplicaría las regulaciones internacionales normales de liberación de jugadores donde se apliquen restricciones de Covid-19, incluyendo en eso a la cuarentena", añadió la publicación.

Recordar que a comienzos de semana, el director de desarrollo de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Gonzalo Belloso, aclaró que la fecha doble de marzo no se suspenderá. "La idea es pedir permisos excepcionales. Estamos trabajando con la FIFA que se comprometió a hacer el esfuerzo para liberar a todos los jugadores convocados. Entendemos la problemática que hay en el Reino Unido, pero queremos contar con todos", dijo.

"La fecha de marzo se mantiene como sea, porque es imposible reagendar. Ya perdimos un año por la pandemia. No hay ninguna opción de volver a calendarizar partidos", agregó.

La idea de FIFA es la de llevar los partidos a ciudades como Budapest, Bucarest y Atenas, como ya ha hecho la UEFA para los partidos de la Champions League y la Europa League.