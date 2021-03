Julio Barroso: "Duele dejar Colo Colo porque no es por una cuestión deportiva"

El defensor argentino Julio Barroso entregó detalles sobre su salida de Colo Colo, apuntando que su adiós de Pedrero no se debió a un tema estrictamente deportivo, sino que por algo personal con el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

En diálogo con el portal Página 14, el experimentado zaguero habló de entrada sobre los dichos del timonel de la concesionaria, quien hace un par de días le cerró completamente la puerta a un regreso. "Barroso ya es historia pasada y no se volverá a hablar del tema. Esperamos que le vaya muy bien en su próxima institución", señaló el empresario en su oportunidad.

"Fue triste cuando Aníbal salió públicamente a decir lo que dijo y de la manera que lo dijo. Si bien estaba en su derecho de informar la decisión, creo que no fueron las frases más certeras que podía haber dicho, sobre todo obviando lo que no solo yo sino toda la gente que hoy le tocó irse, habían brindado todo este tiempo en Colo Colo", expresó el central.

"Así que sin duda causa tristeza pero también a la vez está el agradecimiento de Gustavo (Quinteros) que insistió hasta lo último, de que sé que peleó contra decisiones que iban en contra de lo que él quería. Pero ya está. Ahora hay que pensar en lo que sigue y dar lo mejor en lo que venga", añadió.

Consultado por los motivos de su salida, el 'Almirante' dijo que "fue algo personal de Aníbal con su gente. Por ahí argumentos deportivos no eran. Por ahí se comentaba la cantidad de partidos que yo pude jugar en este tiempo y muchas veces se deja de lado la cantidad de partidos que uno gana cuando está en cancha. Esa es la diferencia que cuando se quiere presentar información obviamente para sacarte, y distorsionarla, algunos son especialistas".

"Duele (partir) porque no es una cuestión deportiva. Pero me deja la satisfacción que es algo más personal que deportivo. Me dolería más si era deportivo porque seré el primero en reconocer cuando no esté en condiciones y dar yo el pase al costado. Pero en este caso no lo era", complementó.

Para terminar, el jugador de 36 años admitió estar "con mucho dolor porque no esperaba que sea así. Todos queremos que sea de otra manera y no solo por mí, sino por otros chicos que le habían dado muchísimo al club. Pero esta fue la decisión y ya está, hay que respetarla con dolor, pero es una decisión que tomó gente del directorio. Porque además no fue toda la gente".