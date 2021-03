Valdivia se niega a fichar en Unión Española y la dirigencia responde con todo

15:08 Luis Baquedano, gerente general de Unión Española, reveló que estaba todo listo para la firma y la incorporación del ‘Mago’ en el cuadro de colonia, pero el jugador de 37 años a última hora le dijo que no a los ‘Rojos’. "No es un buen elemento", indicó.

Luis Baquedano, gerente general de Unión Española, anunció este viernes el fracaso a última hora de las negociaciones para fichar al experimentado mediocampista nacional Jorge Valdivia.

El directivo hispano reveló que estaba todo listo para la firma y la incorporación del ‘Mago’ en el cuadro de colonia, pero el jugador de 37 años a última hora le dijo que no a los ‘Rojos’.

"Ya no está listo, no cumplió su palabra. Estábamos cerrados, faltaban los exámenes y firmar el contrato cuando dijo que no”, expresó Baquedano en diálogo con RedGol.

"(No dio) ninguna explicación. La postura nuestra es que cuando un jugador no cumple su palabra y deja plantada a una institución como la de nosotros, con la que estaba cerrado, la conclusión que uno saca y queda claro es que no era un buen elemento”, agregó molesto.

Incluso, el regente fue más alla al indicar que "acá buscamos a buenos futbolistas y verdaderos profesionales, él nos demostró de que no es un buen elemento para nosotros".

El ‘Mago’ no llegará así a la escuadra de Jorge Pellicer, que prepara lo que será el cruce de ida de la segunda fase previa de la Copa Libertadores ante Independiente del Valle de Ecuador, a jugarse el martes 9 de marzo en el Estadio Santa Laura.