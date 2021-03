Bárbara Hernández "Con el tiempo he demostrado que nada es imposible, espero que las mujeres se reafirmen en su capacidad"

08:48 "La Sirena del Hielo" se toma con responsabilidad su rol de referente no solo en su especialidad, sino que también para las nuevas generaciones. Siempre inquieta, este año nadará en Hawái e Irlanda en su búsqueda por completar los Siete Océanos.

En los últimos años Bárbara Hernández se ha ganado no solo un lugar dentro del deporte nacional, sino que también como una de las nuevas referentes femeninas del país en base a sus logros como nadadora, tanto en aguas abiertas como en aguas gélidas. Lo más reciente fue completar el año pasado en Manhattan la Triple Corona de aguas abiertas tras nadar primero en El Canal de la Mancha y el Canal de Catalina.

Con un nuevo 8M conmemorándose esta jornada, la psicóloga de profesión reflexiona sobre lo que fueron sus inicios, las barreras más grandes en Chile y obviamente, los desafíos para este 2021.

Cuando te iniciaste y dijiste que querías dedicarte a esto, ¿cuál fue la reacción?

Eran casi puros hombres, mujeres referentes de la natación en aguas abiertas tal vez Julieta Núñez y el resto puros hombres, especialmente el "Tiburón" Contreras. Me costó ganarme el derecho de nadar sin neopreno, tener que demostrar a los entrenadores, no al mío que tiene 75 años y es un avanzado para su época, pero tener que demostrar a las autoridades que era posible nadar sin neopreno, que no iba a morir congelada, que competía así y que a nivel mundial era posible.

Por otro lado, eres la primera mujer en el país que ha logrado muchas marcas en la especialidad. ¿Ya te sientes una referente?

Me lo tomo con mucha responsabilidad y compromiso. Me encanta ver cómo vienen las niñas o las mujeres de cualquier edad, y acercarlas a la natación de aguas abiertas. A que se empoderen, tengan contacto con la naturaleza. Para mí las medallas son la oportunidad de que me dejen seguir entrenando y compitiendo. Yo vibro igual que esas niñas y esas mujeres con solo la oportunidad de entrar al agua en Chile, conocer el país.

¿Crees que tu trabajo es un ejemplo para demostrar que nada es imposible?

Todo el rato. Una de mis frases favoritas es 'los imposibles no existen para la determinación y el esfuerzo' y la tengo tatuada. Me encanta lo que significa, el aguante, compromiso y que de verdad no existen los imposibles. Con el tiempo he ido demostrado y espero que las niñas y mujeres se reafirmen en sus capacidades y coraje que todas tenemos bien adentro.

¿El mundo de la natación en aguas gelidas es predominantemente masculino?

Creo que las dificultades más grandes están en Chile, que las mujeres hagamos deportes no tradicionales, o deportes extremos sigue siendo complejo. Es un camino que vamos cimentando muy paso a paso. A nivel internacional siento que es distinto, vamos de igual a igual con los hombres. A veces me ha tocado ser la única mujer nadando ciertas distancias y te ganas un respeto distinto. Siento que en esas condiciones es más de igual a igual. También porque las ultramaratonistas, no solo en aguas gélidas, sino que las que hacen nados más extensos como 100 o 200 km son mujeres. A nivel mundial uno tiene referentes de que igual es posible y aunque la mayoría de los presidentes de asociaciones son hombres, las mujeres van dando visibilidad de una forma distinta, es más reconocido.

Desafíos 2021

Tras cruzar el Glaciar Leones en la Patagonia en enero, el resto del año seguirá cargado. En mayo cruzará el Canal de Molokai en Hawái y en julio El Canal del Norte entre Irlanda y Escocia, ambos como parte de los Siete Océanos, donde ya completó los Canales de Catalina y La Mancha junto a el Estrecho de Gibraltar.

Y en agosto sumará la doble vuelta a Manhattan, seleccionada junto a otros tres nadadores.