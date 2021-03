Matías Rodríguez no pierde la esperanza: "Me veo retirándome en la ‘U’"

Matías Rodríguez, ex capitán de Universidad de Chile, exteriorizó su deseo de regresar en un par de años más al cuadro azul y colgar los botines defendiendo al elenco colegial, el que dejó tras la campaña 2020 al no ver interés en la directiva.

"Voy a cumplir 35 y me veo jugando hasta los 37 o 38 años y retirándome en la ‘U’ , ese es mi sueño. Por eso mismo mi nacionalización sigue en curso para tener más posibilidades de volver si se da esa posibilidad, pero tendrá que haber un convencimiento total de la gente para que esté en el club", indicó Rodríguez a El Mercurio.

Incluso, el ganador con los azules de cuatro títulos nacionales, dos Copa Chile, una Supercopa nacional y la Sudamericana 2011 con la ‘U’ comenzó a sentir de antemano que no sería tomado en cuenta para la temporada 2021.

"Nadie se acercó a decirme que no me tenían en sus planes ni tampoco me dijeron que me querían. Rafael (Dudamel) agradeció la entrega y mi profesionalismo, pero no me dijo que me quería. Entonces estaba claro, uno palpa esas cosas”, apuntó.

Además, Rodríguez aseguró irse tranquilo de la ‘U’ al cumplir con creces los objetivos, que era salvar al equipo del descenso y clasificar a un torneo internacional.

"Se sacó adelante también por la experiencia de los jugadores mayores, así que nos vamos felices. Ahora como familia queríamos un cambio de aire, lo necesitábamos”, declaró.

Respecto a sus próximos pasos, el ‘Mati’ reveló que firmará con Defensa y Justicia en junio, cuando se abra nuevamente el libro de pases en Argentina.

"Guille Marino, ayudante de Sebastián Beccacece, me insistió diciéndome que me querían para la Libertadores y la Suruga Bank. Quería un desafío así, jugar Copa y la liga de mi país, lo que haré en junio cuando se abra nuevamente el libro de pases. Mi familia también empujó por este regreso”, sentenció.