Suazo y el 2021 albo: "Borrón y cuenta nueva no hacemos, porque aprendimos mucho"

Gabriel Suazo, volante mixto de Colo Colo, aseguró este miércoles que el plantel albo se encuentra “con muchas ganas, entusiasmo y actitud” para afrontar la temporada 2021 y volver a posicionar al ‘Cacique’ en lo más alto del balompié nacional.

Respecto a la sufrida campaña anterior, donde mantuvieron la categoría en partido de definición, y lo que esperan para el presente año, Suazo declaró que “no queremos volver a pasar por lo que pasamos. Nos estamos dedicando al cien en la pretemporada para llegar de la mejor forma al partido de la Supercopa cuando se tenga que jugar".

"Estamos con muchas ganas, entusiasmo y actitud. Me encanta ver esas ganas y coraje en cada jugador para conseguir los objetivos de este torneo”, agregó en rueda de prensa.

En la misma línea, el ex seleccionado Sub 20 y Sub 23 aclaró que "borrón y cuenta nueva no hacemos, porque aprendimos mucho de este último año que fue de los más complicados y todo eso lo vamos a sumar a lo que vamos trabajando en la pretemporada”.

En cuanto a los cambios que ha experimentado el primer equipo, con salida de un número importante de jugadores importantes y el arribo de nuevos refuerzos, el jugador de 23 años indicó que "sabemos que se fueron jugadores de mucha experiencia y que nos enseñaron muchas cosas en todo el tiempo que estuvieron. Eso mismo ahora tenemos que transmitirlo nosotros a los jugadores que vienen llegando”.

"Es difícil comenzar una temporada sin esos ídolos o el respaldo de los referentes, pero ellos nos enseñaron a llevar esta situación, que podía pasar, para que supiéramos cómo llevar al equipo y la unión”, añadió.

Eso sí, Suazo aclaró que "el equipo se está reforzando muy bien, han llegado jugadores de gran categoría”.

Por último, el mediocampista se refirió a la posibilidad de convertirse en el capitán del equipo que dirige Gustavo Quinteros. "Sería un orgullo para mi ser el capitán de esta institución en la que llevo ocho años, pero es una decisión que pasa por el cuerpo técnico y mis compañeros. Si me llega a tocar lo tomo con felicidad y responsabilidad”, sentenció.