Con el acuerdo de modificar Estatutos ANFP finaliza Mesa del Fútbol Femenino

Con el acuerdo de modificar los Estatutos de la ANFP finalizó la Mesa del Fútbol Femenino, que sesionó desde julio a diciembre de 2020 y en la que participaron representantes del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Ministerio del Deporte, la ANFP, la Asociación Nacional de Jugadoras del Fútbol Femenino (ANJUFF) y el Sifup.

La iniciativa, cuyos principales resultados y recomendaciones se dieron a conocer este jueves 11 de marzo en una actividad realizada en las dependencias de la ANFP en Quilín y en la que participaron los diversos actores que formaron parte de la mesa de trabajo, abordó el estado actual del fútbol femenino en Chile, acordando como principal diagnóstico la falta de equidad entre el fútbol femenino y masculino en nuestro país.

En los últimos años, el Fútbol Femenino ha crecido a nivel mundial y Chile no ha sido la excepción. El interés demostrado en la pasada Copa América Femenina 2018 lo dejó más que claro. Pero este crecimiento, sin embargo, ha dejado en evidencia las falencias que posee la actividad en nuestro país y la falta de bases jurídico – organizativas, económicas y comerciales que permitan proyectar la profesionalización real de la actividad.

Actualmente, la Federación de Fútbol de Chile (FFCH), a través de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) dirigen el fútbol femenino tanto a nivel de Selección como de Clubes, en todas su divisiones y categorías.

Dentro de dicha estructura, el fútbol femenino carece de una regulación propia, ya que se encuentra sujeta a la normativa reglamentaria que rige al fútbol joven, lo cual limita sus posibilidades de desarrollo.

Así, la Mesa del Fútbol Femenino trabajó en establecer y acordar las principales necesidades y requerimientos para el desarrollo de la actividad.

A juicio del subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, “el resultado de la mesa de trabajo es muy positivo, pues no solo se concuerda en el diagnóstico de las falencias del fútbol femenino en Chile, sino que, más importante aún, se fija un camino claro de propuestas concretas de mejora de la actividad, mejoras que son de carácter integral y que abordan diversos ámbitos de la vida profesional de las futbolistas (profesionalización, capacitación, patrocinios y financiamiento, poder de decisión, entre otras materias)”.

La directora de la Asociación Nacional de Jugadoras del Fútbol Femenino, Iona Rothfeld agregó “Desde la ANJUFF estamos muy contentas y muy esperanzadas también por lo que puede significar esta primera Mesa de trabajo. Hace tiempo estábamos empujando esto con los distintos ministerios, la Federación y Sindicato para atender los problemas del fútbol femenino. Esto es un paso hacia adelante y creemos que va a tener repercusiones concretas para las compañeras del fútbol femenino y para todas las mujeres en otros rubros que tienen que enfrentarse a condiciones distintas por su género. Esto va a generar un precedente del mejoramiento de condiciones para las mujeres”.

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, indicó que esta “ha sido una instancia importante para avanzar en temas relevantes para el fútbol femenino. Nos hemos comprometido como Asociación a modificar los estatutos de la ANFP para incorporar el concepto de fútbol femenino, dándole institucionalidad y seguir avanzando en el proceso de profesionalización de esta categoría”.

Mientras que la subsecretaría de la Mujer y Equidad de Género, María José Abud, manifestó que “La Mesa Fútbol Femenino nace del compromiso de todos los actores por fomentar la participación de las mujeres en un rubro que históricamente ha sido ocupado y liderado por hombres. Si bien hoy la mujer tiene presencia en casi todas las áreas, aún no competimos en igualdad de condiciones, y esta mesa responde justamente a este desafío para fortalecer y potenciar redes de apoyo, derribar estereotipos de género e impulsar el desarrollo profesional de las mujeres en el fútbol desde temprana edad para que tengan las mismas oportunidades de cumplir sus sueños y proyectos”

Por su parte el subsecretario del Deporte, Andrés Otero, agregó sobre la importancia de este acuerdo “El fútbol no es solamente un deporte. Implica el sustento para muchas familias que dedican horas valiosas de sus vidas por abrazar esta pasión. En los hombres el tema está regulado, pero en las mujeres lamentablemente no es así y eso no puede ser. Por ello, junto con el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, formamos esta mesa de trabajo, con presencia también de la ANFP y de la ANJUFF, para buscar fórmulas para darle las mejores condiciones posibles a nuestras jugadoras, y que el fútbol femenino realmente empiece a ser parte de una industria como la del fútbol masculino, que está creciendo y que debe mejorar en muchos aspectos”.