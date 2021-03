Jaime Valdés explicó por qué se generó el quiebre con Mario Salas

Jaime Valdés concedió una entrevista en donde abordó su salida de Colo Colo, gatillada por las diferencias que tenía con el ex entrenador del “cacique”, Mario Salas.

En conversación con El Mercurio, Valdés explicó que “Salas le explicó a Espina ( exgerente deportivo 'albo') que no estaba para 90 minutos, pero demostré que no era así”.

El pájaro” agregó que “no estaba para 90 minutos con Salas porque tuve problemas físicos y porque a Mario no le adaptaba mi forma de juego”.

En la misma línea, el volante detalló que el estratega “quería un equipo directo y yo veía que necesitábamos controlar. Él quería terminar la jugada en cuatro toques y eso es imposible para cualquier equipo. Sobre todo cuando al frente tienes dos líneas de cuatro en un cuarto de cancha”.

El futbolista afirmó que “hubo varias conversaciones con él, en las que también había otros jugadores. Hablamos el tema, él decía que lo iba a ver, en algunas cosas estaba de acuerdo y en otras no, pero al final él seguía con lo que creía, y está bien era su forma”.

“Nosotros pensábamos otras cosas adentro del campo. Ahí pensó que nosotros no le servíamos para su forma de jugar y terminamos saliendo el 'mago' (Jorge Valdivia), (Agustín) Orión y yo", complementó.

Por otra parte, el mediocampista no escondió su interés de volver a jugar por Colo colo, luego de su paso por Deportes La Serena, pero aclaró que de momento no ha sido contactado.

Valdés señaló en este sentido que “tengo claro que sería un tremendo aporte, más ahora que el equipo es joven y se va a necesitar experiencia y jerarquía. Si me llegan a llamar de mi parte no habría problemas, pero no me hago ilusiones”.