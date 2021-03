Racing Club informó que Gabriel Arias dio positivo por coronavirus

El arquero chileno Gabriel Arias dio positivo por coronavirus en Racing Club, luego de conocerse el resultado de los últimos exámenes PCR practicados al primer equipo.

A través de un comunicado, la institución de Avellaneda informó que “los controles de Covid-19 de esta mañana dieron positivos para Gabriel Arias, Carlos Alcaraz y Tiago Banega”.

“Leo Sigali y Alexis Soto serán evaluados el martes. Si reciben el alta se sumarán el miércoles a los entrenamientos. ¡Pronta recuperación para todos!”, agregó la ‘Academia’.

En tanto, el guardameta nacional escribió en redes sociales que “les cuento que dio positivo el test de Covid-19 que me realizaron en el club. Ya estoy en mi casa, sin ningún síntoma y cumpliendo el aislamiento correspondiente. Les pido que no dejen de cuidarse y les agradezco mucho todo el apoyo que me dan para transitar este momento”.

Arias, nacido en Neuquén y nacionalizado chileno, defendió el 2018 a Unión La Calera, mismo año en el que debutó por la ‘Roja’, en ese entonces dirigida por Reinaldo Rueda. Además, jugó seis partidos en la Copa América 2019, donde Chile terminó cuarto.