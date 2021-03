Cortés por el cupo a Primera B: "No se jugará mientras no se haga justicia"

El arquero de Colo Colo, Brayan Cortés, reveló que el plantel albo se ha preparado “muy bien mentalmente y técnicamente” para evitar el amargo momento de la campaña 2020, donde tuvo que jugar el partido para no descender a Primera B.

De cara a los próximos desafíos, la Supercopa con Universidad Católica y el Campeonato Nacional, el golero albo declaró en rueda de prensa que "va todo en la actitud, en el compromiso que tengamos. Nos hemos preparado muy bien mentalmente, técnicamente, con jugadores de calidad que se han unido al equipo y tenemos un pronóstico bien positivo para la temporada”.

"Tenemos un plantel muy bueno, joven con muchas ganas. La actitud es importante, sabemos lo que nos pasó y no queremos pasar por eso, y nos hemos preparado bien, y vamos a pelear por llegar a un torneo internacional", agregó.

Por otro lado, el oriundo de Iquique se refirió al trabajo realizado en el microciclo de la ‘Roja’ junto al nuevo entrenador, el uruguayo Martín Lasarte.

"Con el nuevo técnico se trabajó bien, se entiende la idea de juego, con hartos jugadores nuevos y eso hace que haya harta competencia, y en lo personal siempre es bueno estar en las nóminas y en los microciclos", señaló.

Para terminar, el portero del ‘Cacique’ se refirió a la posición del plantel respecto al paro convocado por el Sifup en rechazo al medio cupo de ascenso para la Segunda División Profesional.

"Sobre ese tema de la Segunda no nos parece justo, tengo colegas ahí y no se jugará mientras no se haga justicia para que los compañeros tengan una solución y nosotros vamos a seguir con el paro", sentenció.