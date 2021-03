Patricio Galaz acusó malos tratos por parte del Presidente de Cobreloa

El director deportivo de Cobreloa, Patricio Galaz, acusó de malos tratos al presidente del club, Walter Aguilera, quien además le propusó solo trabajar con el representante Sergio Morales para reforzar al club.

Según informó Cooperatica el ex delantero manifestó que "llegamos a una reunión y estaban Walter Aguilera, Adrián León y Jorge -Pereira- el tesorero, me proponen trabajar con un solo representante, Sergio Morales, dije que no estaba de acuerdo con trabajar con un representante porque si estamos así económicante fue por muchas comisiones que se pagaron en otros años".

Galaz agregó que "dije que no estaba de acuerdo en trabajar con ese representante, que ha traído más del 60 por ciento de los jugadores a Cobreloa los últimos años y que me digan que no están dispuestos a pagar una comisión... además, según el presidente, dice que no sabía que había que pagar una comisión".

"Acá el club entrega una carta de oferta a cada jugador con todos los montos, hay una persona en el club que hace la carta oferta que no hace nada sin que esté enterado el presidente, acá hasta para comprar un chicle hay que pedir autorización", prosiguió.

En esa línea, el ex deportista señaló que Aguilera "llegó de forma agresiva, agrediéndome verbalmente cuando le dije que si quería conversar conmigo tenía que hacerlo con respeto, como yo lo respetaba a él. Siguió insutlándome, hasta que dije que si seguía así me iba a parar e ir".

"Siguió con los insultos y opté por lo que tiene que hacer uno como caballero, pararse e irse, yo paso por una situación así con una persona que lleva muchas personas manejando el club e imagínate cómo me siento", concluyó.