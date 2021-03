ANFP dio a conocer el fixture de la primera rueda del Campeonato Nacional 2021

La ANFP dio a conocer este sábado el fixture de la primera rueda del Campeonato Nacional 2021, certamen que parte el fin de semana del 27 de marzo.

El partido que dará el vamos al nuevo torneo estará protagonizado por Universidad Católica, campeón de la Primera División, y Ñublense, monarca de la Primera B. Este duelo se jugará en el Estadio ‘Nelson Oyarzún’ de Chillán.

Otro encuentro destacado de la primera jornada será el de Colo Colo ante Unión La Calera, a disputarse en el Estadio Monumental.

En tanto, Universidad de Chile deberá esperar para debutar en el Campeonato Nacional 2021, ya que queda libre en la jornada inaugural.

Otros duelos de la primera fecha serán los que animen Palestino vs. Deportes Antofagasta, Huachipato vs. Cobresal, Audax Italiano vs. Deportes La Serena, Unión Española vs. Santiago Wanderers, Curicó Unido vs. Deportes Melipilla y Everton vs. O’Higgins.

Por otra parte, el Superclásico entre la ‘U’ y Colo Colo se llevará a cabo el fin de semana del 2 de mayo, por la quinta fecha.

Mientras el choque entre Colo Colo y la UC será el fin de semana del 11 de julio en la fecha 11, el clásico universitario se jugará en la decimocuarta jornada, el primer fin de semana de agosto.