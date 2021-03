Luis Jiménez sobre fallida negociación con la Universidad de Chile: “Obvio que me hubiese gustado llegar”

15:20 El volante señaló además que “Yo quiero ser campeón, quiero ganar trofeos, es lo que me motiva. Y en un equipo como la U, uno va por los trofeos”

Luis Jiménez dio que hablar durante la pasada temporada con una gran actuación en Palestino y por lo mismo fue un nombre que resonó como posible refuerzo en la Universidad de Chile, y además fue llamado a un nuevo proceso de la Selección Chilena de Fútbol.

Respecto a su potencial incorporación al cuadro laico, la que finalmente no se concretó, Jiménez señaló en el programa Nexo de ESPN que “obvio que me hubiese gustado llegar, es un equipo grande” y además agregó que “Todos los equipos grandes tienen que competir para ser campeones, es una obligación. Yo quiero ser campeón, quiero ganar trofeos, es lo que me motiva. Y en un equipo como la U, uno va por los trofeos”.

De momento el volante continúa en Palestino, cuadro con el que disputará la Copa Sudamericana, pero también fue convocado a la selección nacional para el duelo amistoso del próximo viernes ante Bolivia en Rancagua.

En esta línea el mediocampista del cuadro árabe señaló que “nunca llegó un llamado, o algún sondeo en los últimos años, incluso cuando volví a Chile. Son 10 años después, es un orgullo tremendo volver y lo que más me gusta es que mis hijos me puedan ver con la camiseta de la selección”.