Fuenzalida: "Las copas internacionales se ven un poco lejanas por lo que invierten los otros equipos”

José Pedro Fuenzalida, capitán de Universidad Católica, adelantó lo que será la disputa de la Supercopa ante Colo Colo, en el arranque de la temporada 2021, y descartó sentirse una leyenda de la tienda cruzada.

En su condición de campeón de la temporada 2019, el elenco de la franja enfrentará en el Estadio Nacional a los albos en la búsqueda de su segunda Supercopa en línea, ya que en la anterior edición venció a Palestino.

De cara al cruce con los pupilos de Gustavo Quinteros, el ‘Chapa’ declaró en diálogo con La Tercera que “es un partido importante porque marca el inicio de la temporada. Pero tiene un sabor distinto por ser del año anterior porque no se pudo jugar por la pandemia”.

Consultado por la pasada campaña, donde la UC alcanzó su tercer título consecutivo en el torneo, el jugador de 36 años indicó que "¿si pensé que alguna vez sería tricampeón? No, la verdad que no. Dentro de los sueños que tenía era salir campeón, después cuando planteamos el objetivo de salir tricampeón fue algo lindo porque sentí que se podía dar. Con cambio de técnico era más complicado, pero se dio. Aparte del tri, lo lindo es que fuimos punteros todo el campeonato”.

"Siempre sentí que tenía condiciones, pero siempre admiré a esos jugadores que ganaban títulos y hacían historias en sus clubes. Yo nunca me imaginé que podía llegar a eso. Siempre quise ser parte de algo importante del club, pero nunca a este nivel. Cuesta imaginarse dónde uno está, quizás más adelante me daré cuenta", complementó.

En cuanto a su status en el equipo precordillerano, Fuenzalida negó sentirse una leyenda. "No, no me gusta ponerle nombre ni apodo a mi situación. Ni Chapadiós, ni nada. Soy un jugador que ha ganado títulos en este club y eso me pone contento. Soy un jugador más, que junto al resto de mis compañeros hemos tenido buenas temporadas. Eso me pone en un lugar privilegiado de ser uno de los jugadores con más títulos en la institución”, dijo.

Además, el lateral o extremo por derecha no se ve con una tribuna de San Carlos con su nombre. "No pido nada. Solo pido que me dejen un par de asientos para ir con mi familia y mis niños. Ellos están felices, vienen a la escuelita, a cada partido. Gozan con la UC”, expresó.

Por último, Fuenzalida comentó la gran deuda pendiente de la UC: el destacar en el plano internacional. "Me gustaría mucho que se diera, pero soy realista con las circunstancias. Hemos tenido años muy buenos, pero lo de siempre cambiar de técnico, que es algo muy bueno por cómo está siendo manejado el club, evita que se hagan inversiones muy grandes para pelear las copas. Las copas internacionales se ven un poco lejanas por lo que invierten los otros equipos”, sentenció.