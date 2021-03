Felipe Flores: "Firmé por Barnechea porque estaba el profe Jaime Pizarro"

El delantero nacional Felipe Flores entregó detalles de su arribo como refuerzo al club AC Barnechea, elenco de la Primera B, apuntando que la presencia de Jaime Pizarro como entrenador del cuadro ‘huaicochero’ fue clave.

El ariete de 34 años se refirió al ‘Kaiser’, indicando a Las Últimas Noticias que ”fue el primer técnico que me llevó a entrenar al primer equipo de Colo Colo, cuando tenía 14 años más o menos. Ahí estaban (Manuel) Neira, (Iván) Zamorano, (Braulio) Leal y (Rodolfo) Madrid”.

"Conversamos mucho antes de firmar, me insistió en que se reforzó y quiere subir. Y eso me dio ilusión. En el entrenamiento vi jugadores buenos e interesantes. Mis compañeros me recibieron increíble. Estoy contento de estar en Barnechea", añadió el jugador que viene de defender a Deportes Antofagasta.

Además, el formado en Colo Colo reveló que "tuve posibilidades de ambas divisiones y agradezco a los dirigentes que me llamaron, pero la decisión pasó porque estaba el profe Jaime Pizarro, a quien conozco hace años y para mí es un orgullo que me dirija. No me arrepiento para nada de la decisión que tomé".

Por último, ante su decisión de dejar la tienda ‘puma’ y volver a Santiago, Flores señaló que "mi principal preferencia era jugar, ya que el año pasado fui casi siempre a la banca y tuve dos partidos de titular. Necesitaba sentir el ritmo de los partidos completos, las 15 fechas, y el profe me dijo que me iba a dar la confianza de jugar. Igual voy a estar cerca de mi familia, mi hijo tiene apenas tres meses y ya habíamos estado tres años en Antofagasta. Acá además tengo algunos proyectos".