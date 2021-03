Gustavo Quinteros destacó que Colo Colo debutará en el torneo "sin el plantel completo"

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, adelantó en la presente jornada lo que será el debut albo en el Campeonato Nacional 2021, programado para este sábado ante Unión La Calera en el Estadio Monumental.

De cara al estreno en el nuevo torneo, frente al subcampeón del fútbol chileno, el estratega de origen argentino declaró que "tenemos que prepararnos porque vamos a enfrentar a un equipo fuerte. Es el primer partido del torneo y tenemos que iniciar de la mejor manera, hemos trabajado mucho”.

"Vamos a iniciar el torneo sin tener el plantel completo, así que estamos esperando la llegada del marcador central y el delantero; dos puestos importantes a reforzar”, agregó, apuntando a lo que necesita para cerrar la plantilla.

Consultado, en tanto, por la sensible baja de Maximiliano Falcón tras su expulsión ante la UC en la Supercopa, el técnico albo dijo que "hemos hablado mucho con él, no sólo de forma individual sino también con el grupo. Él cometió un error muy grave y está sinceramente arrepentido. Sabe muy bien que no puede volver a cometer el mismo error”.

Consignar que el defensor uruguayo agredió en dos ocasiones al zaguero cruzado Valber Huerta y fue sancionado con cuatro fechas de suspensión por su “actitud violenta”.

Respecto a la dura derrota por 4-2 ante el elenco de la franja, tras ir ganando el ‘Cacique’ por 2-0, Quinteros dijo escuetamente que Universidad Católica aprovechó sus fortalezas y nuestras debilidades, que en ese partido era el juego aéreo”.

En cuanto a si el delantero argentino Nicolás Blandi estará considerado para el debut en el torneo, Quinteros aclaró que "está lesionado, solo he contado con él un par de semanas. No está a disposición para jugar y entrenar”.

Para finalizar, el ex técnico de la UC valoró la llegada a Pedrero del exseleccionado nacional Miiko Albornoz. "Es un muy buen lateral izquierdo, con mucha proyección, buenos centros, rápido y fuerte. Necesitaba incorporar un jugador de esas características”, sentenció.