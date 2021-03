Walter Montillo anunció que será representante de jugadores

10:52 "Me gusta mucho la idea de que nuestros jugadores estudien. Ellos no pueden solo pensar en fútbol. La carrera es muy incierta. A veces simplemente no resulta y por eso necesitan estudiar también para tener un plan B" dijo el ex volante de la U.

El argentino Walter Montillo, que se retiró como futbolista el pasado 13 de febrero con la camiseta de Universidad de Chile, anunció que su próximo paso en el balompié será como representante de jugadores.

En diálogo con el medio brasileño UOL, el otrora volante ofensivo declaró que "mi idea es continuar con un proceso al lado de mi representante (Sergio Irigoitía) y mejorando lo que él ya hacía. Estoy asesorando a los niños en la parte física, nutricional y psicológica. Espero que resulte. Quiero mucho ayudarlos”.

"Me gusta mucho la idea de que nuestros jugadores estudien. Ellos no pueden solo pensar en fútbol. La carrera es muy incierta. A veces simplemente no resulta y por eso necesitan estudiar también para tener un plan B", agregó.

Además, la ‘Ardilla’ volvió a recordar su adiós del fútbol en la ‘U’, criticando nuevamente al entrenador del cuadro azul, el venezolano Rafael Dudamel.

"Ya había dicho que me gustaría retirarme en la ‘U’. Lamentablemente, no quisieron renovar mi contrato. Creo que a Dudamel no le gustan los jugadores mucho mayores. Incluso pude ir de vuelta a Argentina, pero tendría que demostrar que aún puedo jugar bien a pesar de mi edad. Preferí parar. Creo que fue justo a tiempo”, señaló.