Manuel Pellegrini: "Todavía está abierta la puerta de dirigir a la 'Roja'"

El entrenador nacional Manuel Pellegrini, que dirige en la actualidad al Real Betis, reconoció que no ha dejado de pensar en tomar alguna vez el banco de la selección chilena.

En diálogo con un programa de TNT Sports Chile, el ‘Ingeniero’ fue consultado por la posibilidad de calzarse el buzo de la ‘Roja’ en el futuro. “He tenido muchas oportunidades de dirigir la Selección Chilena, en muchas he dicho que no", indicó.

Sin embargo, el extécnico del Real Madrid y el Manchester City aclaró luego que "todavía está abierta la puerta de la Selección. No he puesto a los clubes por sobre la Selección, he puesto mi manera de trabajar por delante”.

“No me gusta trabajar cuatro semanas en el año, me gusta estar en la competitividad todas las semanas, por eso prefiero dirigir clubes”, complementó.

Pellegrini también habló del tema con el diario La Nación de España. "Ya es difícil que vuelva a dirigir a un club de Sudamérica. Tengo contrato por dos temporadas más con Betis, voy a estar cerca de los 70 años... Me siento plenamente vigente, porque me exijo tanto como cuando tenía 40 o 45 años, pero volver a trabajar a Sudamérica, a la Argentina, sería muy difícil. Sí, me queda todavía la espinita de la Selección Chilena, y ya veremos si se da la posibilidad de poder hacerme cargo algún día”, dijo.

“A mí me entretiene estar en los clubes, la competencia de todas las semanas. He tenido ofertas de Chile y de otras selecciones, y la verdad es que nunca me han entusiasmado mucho. Pero siempre me siento un poco en deuda con Chile, que es mi país. Espero que, cuando termine mi campaña en Europa, sí pueda entregarle mi experiencia y mi conocimiento al desarrollo del fútbol en Chile”, sentenció.