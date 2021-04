Gustavo Quinteros: "La noticia de la oferta desde Arabia Saudita es falsa"

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, descartó este jueves la veracidad de las informaciones que apuntan a una importante oferta del fútbol de Arabia Saudita para dejar el banco del ‘Cacique’.

El estratega de origen argentino aclaró que no pasa por su cabeza dejar el banco del elenco ‘popular’, al que llegó en octubre del año 2020.

Consultado por la propuesta del club Al Nassr, el extécnico de Universidad Católica declaró que "por lo que veo el 80% de las noticias que salen de Colo Colo son falsas. Tengo objetivos acá. Esa noticia de la oferta es falsa, alguien mintió”.

Recordar que el otrora seleccionador de Bolivia y Ecuador ya sabe lo que es dirigir en el Medio Oriente, tras estar entre el 2017 y 2018 en el Al Nassr y a Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos.

Respecto a la relación que tiene con el gerente deportivo de los albos, Daniel Morón, Quinteros negó que existan tensiones con el exguardameta y campeón de la Copa Libertadores 1991.

“Se han hablado cosas que no son ciertas. Estamos trabajando muy felices acá. Tenemos un vestuario espectacular, todos motivados, una gran relación con los jugadores y el gerente deportivo. No hay ningún problema”, señaló.

“Tengo una relación excelente con Daniel Morón y buena relación con otros dirigentes, también con los jugadores que son un grupo extraordinario. Los refuerzos están contentos, nosotros también, se está trabajando con una gran armonía y esperemos sea una gran temporada”, agregó.

Para terminar, el oriundo de Santa Fe recalcó que “cuando una noticia es falsa es eso. Mucha gente habla horas de algo que no es verdad, pero no le doy importancia. Trabajo, analizo a los rivales, estoy muy motivado para poder el mejor equipo para el día sábado, ojalá plasmar en el campo lo que trabajamos. Lo que se hable no es cierto y no me produce nada”.