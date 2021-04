Rector de la U y nuevos dueños de Azul Azul: "Nuestro ánimo es conversar desprejuiciadamente con quienes compraron esto y saber de qué se trata"

Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile, se refirió a los nuevos dueños de Azul Azul, y la conversación pendiente que tienen ambas partes para que el equipo de fútbol pueda seguir ocupando el nombre de la casa de estudios, el escudo y el chuncho.

En conversación con Radio Cooperativa, Vivaldi afirmó que de momento desconoce quién o quiénes fueron los que compraron las acciones de Carlos Heller, ex máximo accionista de la concesionaria.

“Es especialmente insólito que nuestros dos directores no lo sepan, pero no deja de ser insólito que no los conozca el rector. Cada uno en su vida personal nunca ha hecho una compra escondido, porque si uno compra algo, lo compra abiertamente y si preguntan por qué lo está haciendo, espera una respuesta”, señaló.

En este sentido, el rector de la casa de estudios espera poder remediar cuanto antes la situación, para poder establecer si Azul Azul podrá seguir usando el nombre de Universidad de Chile para el equipo de fútbol.

“La razón por la que hay dos representantes de la universidad en el directorio de Azul Azul no es porque tengamos una acción, no son representantes de un grupo accionista que tiene una cuota en el directorio... en absoluto, lo que tenemos es un bien inmaterial que nunca hemos cedido, ni a Azul Azul ni a nadie", aclaró.

En la misma línea, explicó que “es el nombre de Universidad de Chile. Eso es obvio, es una de las instituciones fundantes de la República, de eso estamos hablando, y un club deportivo lleno de gloria, por lo tanto es una responsabilidad muy grande y esos símbolos la U clásica, la roja en la camiseta azul, y el equivalente nuestro del búho de minerva, que es el chuncho, eso no lo vamos a dejar, nadie va a decir tengo tanta plata y hago uso... por favor, ni mencionar eso”.

Vivaldi señaló que “no es que no puedan ocupar los símbolos, es que si siquiera pueden ocupar el nombre, eso que quede claro, y claramente Azul Azul está en su derecho y puede seguir funcionando con un equipo de fútbol con otro nombre".

La autoridad universitaria sentenció que “si lo que digo se saca de contexto aparece como una amenaza o como una bravuconada, pero categóricamente no, nuestro ánimo es conversar desprejuiciadamente con quienes compraron esto y saber de qué se trata”.