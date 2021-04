Johnny Herrera anunció su retiro del fútbol profesional a los 39 años

20:23 Tras no ser considerado en el plantel de Everton para la campaña 2021, el oriundo de Angol intentó continuar con su carrera, incluso tuvo una oferta de Deportes Temuco, pero finalmente decidió colgar los guantes.

El experimentado arquero nacional Johnny Herrera anunció en la presente jornada su retiro del fútbol profesional a los 39 años de edad.

"Colgamos los guantes, me retiro del fútbol. Lo he pensado mucho, tenía hace rato, desde que salí de la ‘U’, de no seguir jugando, dedicarme a otras cosas. Dejé muchas metas postergadas por el fútbol y estoy a tiempo de retormarlas”, expresó en diálogo con TNT Sports.

Además, Herrera señaló que esta determinación ”está pensada. Costó mucho, porque habían ganas de hacer cosas, había que pensarlo mucho, había que pensar la decisión que tomé. Hablé con la gente adecuada, amigos, compañeros. Está tomada la decisión”.

El ‘Samurai’ se convirtió en símbolo e ídolo de Universidad de Chile gracias a sus 13 títulos con el elenco colegial, además de debutar profesionalmente en el año 1999. Consiguió con los azules ocho ligas locales, tres Copa Chile, una Supercopa y la Copa Sudamericana 2011.

Además fue parte de la ‘Roja’ en los títulos de la Copa América 2015 y de la Copa Centenario 2016 y con Everton ganó el Torneo de Apertura 2008.