[VIDEO] "Vas a tener la dicha que no podré hacer más goles": El saludo de Paredes a Johnny Herrera tras anunciar su retiro

El ex jugador de Colo Colo, Esteban Paredes, envió un saludo al portero Johnny Herrera luego de que anunciará su retiro del fútbol.

Paredes comentó a TNT Sport, nuevo espacio donde Herrera trabajará como comentarista, que "un gran saludo a Johnny Herrera, por su gran carrera que hizo tanto en la 'U' como en nuestro fútbol chileno. Sabemos que dejó un legado muy importante, es el más ganador en la 'U'... Desearle suerte en esta etapa que está tomando, es muy difícil retirarse del fútbol".

"Los mejores éxitos del mundo para ti y tu familia. Lo bueno o lo malo, es que los clásicos no van a ser de la misma forma, no tan picantes como eran antes, pero vas a tener la dicha que no podré hacer más goles", añadió.

El ex portero azul se tomó de buena forma el saludo del ex capitán albo y recordó anécdotas de los superclásicos que disputaron.

Herrera expresó que “se agradecen las palabras de buena crianza, pero fue entretenido. Como dijo los clásicos no van a ser como antes. Recién recordaba cuando le dije el “carecuico”, ¿se acuerdan? Pero era todo parte del folklore, del fútbol y la buena onda”.

“Nos reímos, el gallo es un extraordinario goleador, no tenía idea que él me iba a mandar un saludo. Cuando me preguntaron por uno de los mejores goles que me hicieron, digo que es uno que él me la pone al ángulo en el segundo palo. Hay que ser objetivo, tuvo su buena época en Colo Colo y me hizo muchos goles”, cerró.