'Tiane' Endler ve una "oportunidad histórica" si ganan el repechaje

Christiane Endler está motivada. La capitana y portera de la Selección Chilena sabe lo que significaría que por primera vez un equipo femenino de deporte colectivo participe en unos Juegos Olímpicos, en caso de vencer en los dos partidos que enfrentarán a Camerún en Atalaya, este sábado y el próximo martes.

"Estamos conscientes del hecho que puede ocurrir. Podemos ser la primera selección femenina chilena de deporte colectivo en clasificar a los Juegos Olímpicos y si clasificamos este año puede ser la primera vez que una delegación chilena tenga más deportistas femeninas", dijo ayer en conferencia virtual.

La capitana y actual figura del Paris Saint-Germain femenino, comentó que están pendientes de lo que se juegan en estos dos partidos en Turquía. "Es un hecho histórico para el país y el deporte femenino en general, tomamos con mucha responsabilidad lo que vamos a vivir esta semana, con mucha ganas, ímpetu de cambiar la historia y que el deporte femenino siga creciendo. Somos unas abanderadas y esperamos poder estar en esa instancia tan importante olímpica", comentó.

Sobre lo que tendrán que trabajar para evitar recibir goles de las camerunesas, destacó que las africanas son fuertes con su velocidad. "Es importante que estemos atentas a los balonazos largos, que estemos ordenadas atrás. Estamos entrenando como defender ese tipo de situaciones y espero que podamos manejarlo bien".

También lanzó un mensaje al resto de sus compañeras y valoró que "hay que disfrutar mucho este proceso. Aprovechar esta oportunidad y no dejarla pasar. Tenemos muchas chances de clasificar y espero que estemos todas súper conectadas".

Renuncia de Galaz

Sobre la automarginación de la defensa Su Helen Galaz, reconoció que era algo que no esperaban. "Nos golpeó", asumió sin problemas, y añadió que "tiene que haber sido difícil la decisión, bien pensada, porque no es fácil dejar un proceso y a esta Selección no es que sobren las jugadoras, pocas están competitivamente aptas para pelear cosas en la Selección", reflexionó.