Dudamel reconoció que se saltó las normas sanitarias: ofreció disculpas

El entrenador de Universidad de Chile, Rafael Dudamel, confesó que se saltó la norma sanitaria que impide las reuniones en toda la Región Metropolitana, por estar en cuarentena.

"Aclarar que hemos sido muy respetuosos en todo momento de los protocolos que se nos han marcado en el club y en nuestra vida personal, que incluso nos llevan al terminar el entrenamiento ni siquiera nuestros futbolistas puedan tomar su baño luego del trabajo, y queriendo atender como lo realizamos cada semana mayor contenido informativo para ellos ciertamente algunos de los jugadores poder compartir y complementar información sobre el trabajo, desde esa idea si es cierto que entraron y salieron algunos jugadores de mi residencia en donde yo les esperaba junto a mi cuerpo técnico", dijo en conferencia de prensa.

Luego ofreció disculpas por el hecho y afirmó que no se volverá a repetir. Esto justo después de que el elenco tuviese baja de jugadores por un brote de Covid dentro del plantel.

"He manifestado mis más sinceras disculpas a la comunidad. Enfocándome en lo laboral, incurrí en este episodio que no tenía que pasar a mayores. Nuevamente lo manifiesto mis disculpas. Ha sido un llamado de atención para que no vuelva a suceder. Tomar los recaudos suficientes para respetar los protocolos. Considero que ha sido suficiente claro para que no vuelva a ocurrir", cerró.