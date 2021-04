Marcos Bolados por la reunión de Dudamel en la U: "Tenemos la obligación de no hacer reuniones para no contagiarnos"

Marcos Bolados, extremo derecho de Colo Colo, valoró la unión existente en el plantel albo a la hora de explicar el buen arranque en el Campeonato Nacional 2021, luego de una campaña 2020 para el olvido.

El elenco que dirige Gustavo Quinteros se ubica en el tercer lugar de la tabla, con cuatro puntos, tras las primeras dos fechas: empató con Unión La Calera en Macul y superó a Cobresal en El Salvador.

Ante esto, el puntero del ‘Cacique’ declaró que “es un plantel muy unido y se ve reflejado en estos partidos que hemos jugado. Yo me he sentido bien, me sorprende a veces porque hay mucho compromiso en los entrenamientos y eso se nota”.

"Nos conocemos un poco más y eso nos hace acercarnos al compañero y tenerle confianza. Eso rescato del equipo que esta hoy en día”, añadió

Respecto a lo que le falta al equipo para tomar mayor confianza en el juego, Bolados dijo que ”quizás nos falta terminar bien la jugada, porque llegamos harto, pero por ahí nos cuesta".

Consultado, en tanto, por el mea culpa de Rafael Dudamel, entrenador de Universidad de Chile, por reunirse con algunos jugadores en su departamento en plena cuarentena, Bolados indicó que "estamos conscientes como jugadores y como grupo que tenemos la obligación de estar bien, de no hacer reuniones para no contagiarnos. Tenemos esa obligación como grupo para evitar contagios a nivel personal en el plantel”.

En el plano personal, el jugador de 25 años destacó la confianza que va tomando en el juego tras superar una seria lesión en la rodilla.

"Después de la operación me costó un poco, pero he ido reforzando la rodilla y con los partidos, uno va tomando confianza, y en los últimos partidos ya me he sentido bien”, apuntó.

Por último, pensando en el cruce del fin de semana en el Monumental, el delantero señaló que “nos conocemos con O'Higgins, sabemos lo que tenemos que hacer y trabajamos en la semana para contrarrestar todo lo que ellos hacen bien".