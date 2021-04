Ministra Pérez tras reunión de Dudamel y jugadores: "Despues no se quejen si finalmente se suspende el torneo"

La ministra del Deporte, Cecilia Pérez, manifestó la molestia de la autoridad, luego de que se conoció que el entrenador de la U, Rafael Dudamel, sostuvo una cita en su casa con miembros del plantel, faltando a las normas de confinamiento que rigen en la Región Metropolitana.

Pérez dijo que la situación "molesta", porque no se trata de un caso aislado, sino de "los mismos 5 o 6 equipos que fueron los que dieron la nota penosa de incumplimiento (en el torneo anterior)".

La ministra destacó que la mayoría de los planteles del fútbol profesional cumplió con las normas, y que eso es lo que permite que la actividad siga en marcha.

Advirtió sin embargo que "partió recién el campeonato y volvemos a tener la misma conducta, Curicó Unido presentó el tercer brote, insistir en reuniones en domicilios, no sólo pasando a llevar los aforos vulnerando el permiso único de desplazamiento, que en el caso del fútbol es sólo para entrenar".

"Si esto sigue, cuando están llamados a dar el ejemplo y no lo hacen, a cuidar un derecho que tienen y que otros no tienen, después no se anden lamentando cuando uno dice, se baja el derecho que tenía, que es el torneo", añadió.

La ministra indicó que "uno ve que se reptie en los mismos planteles. La Calera, volvió a concentrar cuando está prohibido (...) si no cuidan lo que tienen lo van a perder. Cuando han existido reuniones, esfuerzos de la comision médica de la ANFP, después no se quejen si finalmente se suspende el torneo".

"Uno no puede vivir dando ultimatum en la vida. Que no se pasen de listos, que no se aprovechen, hay un límite que no sólo es de paciencia, sino de conciencia", dijo.