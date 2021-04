DT de Colo Colo llamó a todos los equipos a cumplir con los protocolos sanitarios

15:52 “Ojalá que en todos los equipos del país y en todas las actividades se pueda seguir cumpliendo al pie de la letra para no sufrir consecuencias", dijo Gustavo Quinteros, luego que la autoridad amenazó con que, de no detenerse las iinfracciones, se podría suspender el torneo.

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, hizo un llamado a todos los equipos de Primera División a cumplir con los protocolos sanitarios, luego de conocerse las reuniones del técnico de la ‘U’ Rafael Dudamel con algunos jugadores en plena cuarentena por el alza de contagios por coronavirus en el país.

En rueda de prensa, el estratega de origen argentino declaró que “nosotros cumplimos todos los protocolos, no usamos las instalaciones, los jugadores llegan, entrenan y se van. Cumplimos al pie de la letra lo que tenemos que hacer para poder avanzar, evitar que esto se siga propagando. Haciendo la función de cuidarnos mucho, no hacer reuniones en lugares cerrados, solo en la cancha, en lugares abiertos”.

"Ojalá que en todos los equipos del país y en todas las actividades se pueda seguir cumpliendo al pie de la letra para no sufrir consecuencias", agregó.

Por otro lado, el técnico campeón con la UC en 2019 no escondió su deseo que Aníbal Mosa continúe al frente de la concesionaria alba, luego que el empresario decidiera suspender el remate de sus acciones.

"Me enteré hace unos minutos. Estoy enfocado en el trabajo que me corresponde en el día a día, pero me pondría contento que siga Mosa porque él me trajo al club y siempre apoyó en todo momento mi gestión. Ojalá que pueda seguir y que podamos entre todos seguir levantando a Colo Colo", dijo.

Respecto a la situación del volante ofensivo Leonardo Valencia, el gran ausente en la Supercopa y en el arranque del Campeonato por decisión técnica, Quinteros señaló que “"lo tenemos en cuenta. Fue importante en el torneo anterior, está trabajando bien. Simplemente es una decisión técnica, dentro de una posición donde tenemos dos o tres jugadores con gran nivel”.

“Seguramente va a seguir trabajando para ganarse un lugar como lo hizo el torneo anterior y eso buscamos, que cada jugador pueda trabajar al máximo”, añadió.

Consultado por los refuerzos que pidió para cerrar el plantel, un central y un delantero, el oriundo de Santa Fe apuntó que "no tengo dudas que vamos a incorporar al menos a uno de los dos, ojalá los dos, sino esperar hasta mitad de año para incorporar el otro y tener casi dos jugadores por lo menos por puesto, para poder competir toda la temporada sin inconvenientes”.

Otro jugador que no ha sido considerado en el inicio de la temporada del ‘Cacique’ es el exUnión Española Felipe Fritz. “Lo veo como volante interior por izquierda o extremo. En esa posición tenemos dos o tres jugadores. Él va a tener que trabajar mucho y va a tener que demostrar durante todos los entrenamientos, amistosos y partidos si es que es capaz de superar a sus compañeros. No tengo duda que va a luchar, porque es muy profesional y positivo”, sostuvo sobre el delantero.

El próximo desafío de Colo Colo será este domingo 11 de abril ante O’Higgins, por la tercera fecha del torneo, desde las 20:00 horas en el Estadio Monumental.