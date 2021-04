Dudamel: "No nos llevamos los tres puntos por un error arbitral"

El entrenador de Universidad de Chile, Rafael Dudamel, apuntó principalmente su análisis del opaco empate 0-0 con Deportes La Serena al gol anulado a Mario Sandoval sobre el final del encuentro, en una polémica determinación del árbitro Angelo Hermosilla.

La polémica del encuentro se instaló a los 88’. Marcaba de tiro libre Mario Sandoval, pero cuando festejaba el árbitro Ángelo Hermosilla anuló todo. Los jugadores de La Serena reclamaban que no hubo orden de ejecución. El exUnión Española volvió a servir el lanzamiento, pero esta vez el el balón dio en la barrera.

"No nos llevamos los tres puntos por un error arbitral. El árbitro estaba bien posicionado, ya había autorizado la ejecución del tiro libre y después lo anuló y como le dijo a un jugador de La Serena delante de mí, yo escuché, le dijo 'no supe qué hice, me confundí”, expresó el estratega azul.

"A mí me dijo que él todavía no había autorizado con el silbato la ejecución, las contradicciones del árbitro me dejaron bastante inquieto porque sus incoherencias en el momento de su decisión no nos permitió llevarnos los tres puntos, me deja con amargura", agregó.

En cuanto a lo hecho por su escuadra en el Estadio La Portada, el venezolano dijo que "hoy me quedo con la sensación de que el equipo compitió, fue intenso, tuvo la intención de ir hacia adelante. Hoy estuvo mucho mejor que el fin de semana pasado contra Huachipato, estuvimos mejor en jugar, funcionar, ser más colectivos y por ello fuimos por muchos pasajes del partido controladores del juego”.

"Hoy tuvieron mayores y mejores participaciones nuestros volantes, tanto en la zona interior como en la amplitud, el equipo estuvo más corto, hoy el equipo empieza a dar muestras de crecimiento. Esperemos que de aquí en adelante podamos sostener estos niveles de competencia y mejorarlos en el juego”, sentenció.