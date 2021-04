Bravo contó que ha modificado su forma de entrenar y que respetará su contrato con el Betis

16:13 El portero dijo que ahora está haciendo trabajo regenrativo tras los partidos y que ya no entrena como si no hubiese disputado un duelo.

Claudio Bravo, portero del Real Betis y la selección chilena, concedió una entrevista donde se refirió a su presente en el club, las lesiones que ha sufrido en el último tiempo y lo que espera con la “Roja”.

En conversación con Radio Marca Sevilla, Bravo afirmó que “yo lo dije el primer día, en la rueda de prensa de pretemporada. Firmé por dos años. Tenía opciones para ir a muchos lugares, donde la opción era ir por una temporada”.

“Pero yo por una temporada no iba a moverme, me iba a ir a mi casa y se me acababa el fútbol, lo tenía claro desde ese punto de vista. Porque trasladar a tu familia por un año y cuando te estás acomodando volver a hacer las maletas para irte, a estas alturas de mi carrera, no tenía mucho sentido”, agregó.

El golero sostuvo que “aquí me vine dos temporadas, que espero poder cumplirlas también por las expectativas del club, las mías y por cómo está mi familia dentro de la ciudad. Es lo que deseamos".

Sobre las lesiones que lo han aquejado en el último tiempo, el formado en Colo Colo reconoció que la mayoría son por “exceso de entrenamiento”.

“A modo de ejemplo, jugamos un partido, no me acuerdo dónde, volvimos a las tres de la madrugada, al día siguiente hago una práctica normal, me acuerdo que incluso era un día de trabajo físico, pero me resiento, había dormido cuatro o cinco horas, porque no había descansado bien, venía de jugar”, explicó

En la misma línea, indicó que “eso (entrenar tras un partido) lo hacía siempre, pero ahora ya no lo hago. Ahora el día después del partido hago regenerativo, doy un par de vueltas a la cancha al trote con mis compañeros, hago estiramientos, cosa que no hacía nunca porque yo después de los partidos generalmente entrenaba normal, como el jugador al que no le tocaba jugar el fin de semana y venía como si nada”.

“En este tipo de cosas me he tenido que ir conociendo un poco más, sabiendo cuándo hay que descansar o trabajar un poco más. Ese tipo de cosas me han pasado por querer más", complementó.

Sobre la selección chilena, Bravo espera llegar al Mundial de Qatar, expresando que “espero que las cosas con la selección vayan de buena manera. Jugamos la clasificatoria más difícil del mundo y espero que las cosas funcionen bien”.

“Soy un privilegiado en cuanto a lo físico. He tenido estos accidentes también por mi manera de mirar mi trabajo, de ser exigente conmigo mismo, pero es el aprendizaje de cada ser humano. Ahora me lo tomo con más tranquilidad los días después del partido y luego ya aprieto más. Me siento bien", sentenció.