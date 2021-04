Matías Zaldivia: "Me parecen desmedidas las tres fechas de sanción"

Matías Zaldivia, defensor de Colo Colo, exteriorizó su molestia por las tres fechas de castigo recibidas por su expulsión en el duelo ante O’Higgins, sanción que le impedirá decir presente en el superclásico ante Universidad de Chile.

Cuando se jugaban los 25 minutos entre albos y celestes, el pasado domingo en el Estadio Monumental, el zaguero argentino vio la cartulina roja directa al entrar muy fuerte en plancha a Matías Cahais.

Tras conocer la sanción del Tribunal de Disciplina, el oriundo de San Isidro declaró a radio Futuro que "sé que claramente me equivoqué en el partido. Fue una jugada muy fuerte, pero no estoy de acuerdo en la sanción. Creo que es un poco mucho, hay otros ejemplos. A un compañero mío le rompieron la nariz, lo mandaron al quirófano y (al agresor) le dieron lo mismo".

Además, el jugador de 30 años admitió que lo que más le dolió de la expulsión fue "dejar al equipo con 10, porque 11 era factible que lo ganáramos, pero son cosas que pasan. Uno sabe que cuando pasan estas cosas quedas expuestos a que la gente hable u opine, todos son impecables con el diario del lunes, pero son las reglas del juego. Sé que me equivoqué y lo acepto, pero me parecen desmedidas las tres fechas”.

"Las jugadas son fracciones de segundo en las que tomamos decisiones. Me equivoqué con la fuerza desmedida, aunque no fui a lastimar, no tengo esas actitudes. Me duele haber dejado al equipo con 10, porque teníamos chances de ganar el partido. Jugábamos mejor antes de la expulsión y además se suma el problema de que nos falta gente en esa posición”, añadió.

Para finalizar, Zaldivia dijo que "tenía una alegría cuando jugué con Calera, había pasado tiempo desde que había jugado, me sentía importante para el equipo, jugar en el monumental... era todo nuevo de vuelta. Pude completar buenos 90 minutos en El Salvador y tenía la esperanza de seguir sumando todos los fin de semana para el clásico y ayudar al equipo".