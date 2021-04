Gerente de Unión La Calera: "La suplantación nunca ocurrió"

El gerente de Unión La Calera, Martín Iribarne, no escondió su malestar por las acusaciones de suplantación en contra del arquero Alexis Martín Arias.

El golero del conjunto ‘cementero’ es investigado por la fiscalía de Valparaíso a partir de una supuesta suplantación consensuada, realizada por una persona argentina para así esconder el positivo por Covid-19 del guardameta.

En diálogo con La Tercera, el dirigente del vigente subcampeón del fútbol chileno indicó que "eso ya se aclaró hace cinco meses. Ese hecho nunca ocurrió”.

"Ni yo ni Alexis estamos procesados por la fiscalía. Es más, yo sin tener la necesidad me puse a disposición de la fiscalía y fui a declarar para brindar toda la información necesaria para que esto se aclare lo antes posible", agregó.

Luego, Iribarne entró más en detalles al apuntar que "todos sabemos los antecedentes: Alexis fue positivo en septiembre. Cumplió con su cuarentena, eso está aprobado por la comisión médica de la Conmebol, por la comisión médica de la ANFP, el tribunal de disciplina y ya descartó toda la denuncia que existió por parte de algunos clubes. Nosotros nos pusimos a disposición de la fiscalía para que se aclare todo esto lo antes posible”.

"Ese día que se hace mención, yo voy con un amigo mío, personal, que me acompaña a todos lados, a realizarme el PCR. Me acompaña a partidos, a entrenamientos, a todos lados. Ahí fue cuando la enfermera y el señor Andoni Etcheverry me consultan por el señor Alexis Martín Arias. Yo le informo que está en el complejo. Ellos van ese mismo día a tomarle el examen a Alexis. Ese resultado sale indeterminado o positivo, no recuerdo bien. Y en menos de 24 horas Alexis tiene el resultado de dos laboratorios distintos que son negativos. Eso me llama la atención", añadió.

Ante una posible desafiliación de la institución, el regente señaló que “nosotros venimos con una mochila que no podemos desconocer que es la de Sergio Jadue. Nosotros cargamos con esa mochila. Estamos haciendo un trabajo diario muy duro, honesto y transparente como club para estar donde estamos”.