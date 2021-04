Jeyson Rojas: "Estamos con muchas ganas de dejar bien puesto a Colo Colo"

Jeyson Rojas, lateral de Colo Colo, aseguró este jueves que el plantel albo está “con mucha ilusión” de ser protagonista e ir por el título en el Campeonato Nacional 2021, tras una campaña 2020 para el olvido, evitando dramatizar por el traspié del fin de semana ante O’Higgins en el Estadio Monumental.

Consultado por el ambiente del primer equipo del ‘Cacique’ en Pedrero, el joven defensor declaró en rueda de prensa que “el grupo está muy conforme, muy feliz y con mucha ilusión. Estamos con muchas ganas de salir a ganar y dejar bien puesto a Colo Colo”.

"Vamos paso a paso. Estamos concentrados en lo que será nuestro próximo rival del fin de semana (Everton de Viña del Mar)”, agregó.

En cuanto al eventual arribo a Macul del argentino Emiliano Amor como zaguero central, el jugador de 19 años señaló que "todavía no recibimos la información de que todo esté acordado, pero si llegase a ser así, la tomamos muy positivo, cualquier jugador que venga será para aportar y nos va a motivar, ya que viene a pelear un puesto”.

Respecto al reencuentro del equipo albo con Julio Barroso, que defiende a los ‘ruleteros’, el oriundo de San Javier de Loncomilla dijo que "ahora lo afronto como debe ser, me toca como rival y lo demás, lo tomamos de buena forma, ya que vamos a ir a pelear de igual a igual, vamos a jugar con la mente puesta en ganar”.

En el plano personal, Rojas indicó que "me ha ayudado mucho el cuerpo técnico y mis compañeros al momento de jugar en cancha (…) "El ‘profe’ (Quinteros) me pide que haga mi juego, que haga las cosas bien y que sea inteligente. Cada día aprendo más de la posición (de lateral)”.

"Me he sentido muy bien por haber estado en cancha. Quiero seguir peleando para estar siempre presente. En la posición que me toque jugar voy a querer mejorar”, complementó.

Por último, ante la expulsión de Matías Zaldivia -que recibió tres fechas de castigo-, el lateral expresó que

"la verdad es que quedamos con lo que nos dicen los jugadores, quedamos con que reconocen el error y ya dejarlo atrás, pensar en lo que viene, en mejorar, y que no va a volver a pasar como dicen ellos, eso es lo que esperamos".