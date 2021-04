Luka Tudor: "Decir que la UC tiene que ir a pelear la Copa es poco inteligente"

Universidad Católica debuta el jueves en la Copa Libertadores frente a Atlético Nacional. Los cruzados tendrán que viajar a Colombia para su primer partido de este sueño internacional en que esperan superar a lo menos la fase de grupos.

El tricampeón del fútbol chileno es parte del Grupo F del torneo regional junto a los cafeteros, Nacional de Uruguay y Argentinos Juniors.

Luka Tudor, exdelantero de los cruzados, le tiene fe a esta Católica del técnico uruguayo Gustavo Poyet. Cree que la poca experiencia que tiene el DT en el fútbol sudamericano, al haber dirigido solo en Europa y Asia, no es importante, pero deja en claro que el fútbol chileno en general no está preparado para pelear un torneo como la Libertadores.

Absolutamente, no todos los campeonatos y rivales, pero Brasil, Argentina y Colombia son otra cosa, y el que no quiera verlo, bueno, cada uno ve el tema como uno quiera. Decir que la Universidad Católica tiene que ir a pelear la Copa Libertadores me parece que es poco inteligente.

Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice la gente de la Católica, de que el tema del tetracampeonato es el más importante. Eso no significa que la Libertadores tiene que dejarse de lado. Lo que pasa es que es una competencia donde hay demasiada diferencia entre clubes. Es difícil competir a esos rivales. Yo creo que los equipos chilenos de buen nivel están para pelear una Sudamericana, no tanto más, esa es la verdad. Llevamos mucho tiempo así y esa es la realidad. A veces nos engañamos y pedimos cosas.

Objetivamente el grupo del año pasado era más difícil (Gremio, Inter de Porto Alegre y América de Cali). Realmente era el grupo de la muerte. Yo creo que claramente lo va a hacer mejor, pero con muchas dificultades porque sigue siendo una copa internacional, con tres campeones de la Libertadores.

Creo que todavía los jugadores tienen que impregnarse de lo que quiere Poyet. Eso se va a ir dando de a poco, creo que ha habido momentos que se ha podido ver. Cada vez que llega un DT nuevo no es fácil, sobre todo cuando son extranjeros que no conocen tanto el medio, más así Poyet, que nunca había dirigido en Sudamérica, pero tengo fe y confianza de por lo menos pasar la fase de grupos.

Poyet es inteligente y lo demuestra cada vez que habla. Además, es autocritico, algo que no es muy común en nuestro campeonato. Son cosas que te marcan diferencias a la hora de encarar ciertas situaciones. Está bien, no ha dirigido acá, pero tiene experiencia de sobra. Jugó y compitió a un nivel altísimo, no creo que vaya a ser un problema eso para nada.

El clima es muy complicado por la humedad y el calor, son cosas que mucha gente dice que son excusas, pero no son, es una realidad absoluta. El físico no responde de la misma forma, hay deshidratación y menos aire por la humedad, pero por lo que le vimos el año pasado a la UC le tengo fe.