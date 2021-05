Emiliano Amor: "Voy a entregar todo en cada partido como hago siempre”

Colo Colo presentó oficialmente este martes al defensor argentino Emiliano Amor, de 25 años, como nuevo refuerzo para la presente temporada 2021.

De entrada, el exVélez Sarsfield se declaró contento de arribar “en el club más grande de Chile” y señaló que viene para dejar al ‘Cacique’ “en lo más alto” y para “pelear cada campeonato que se nos cruce por delante”.

"Desde el primer momento que llegué a Chile me estoy preparando, en formas no habituales. Ya estuve conociendo al grupo, que es lo más importante, al cuerpo técnico, y el técnico va a decidir el fin de semana si estoy para jugar o no. Se va a respetar cualquier tipo de decisión", agregó el zaguero, quien apuntó estar preparado para el cruce con Palestino.

Además, Amor indicó que está abierto a pelear un puesto en la última línea alba, ya que “cuando hay competencia sana y con buenos jugadores, a todos nos subirá el nivel, titulares o suplentes. Cuando tienes mucha competencia como acá, sube el nivel de todos y mi objetivo es estar lo mejor posible lo más rápido posible y luego estar a disposición del cuerpo técnico. De mi parte, voy a entregar todo en cada partido como hago siempre”.

En cuanto a su llegada al elenco popular, el oriundo de Buenos Aires dijo que "la negociación fue difícil, porque Vélez estaba en hartas competencias. No era titular, pero vine a Colo Colo para estar lo antes posible, Le hablé al club que quiero jugar partidos importantes y en Colo Colo se abrió la opción de jugar esos partidos importantes”.

"Lo elegí porque es el más grande de Chile, no me quedaba ninguna duda; apenas tuve la posibilidad, me dijeron de la posiblidad quise venir", complementó.

Para terminar, Amor comentó lo que fue el período de aislamiento que tuvo que pasar en Chile, medida sanitaria por el coronavirus, tras llegar desde Argentina.

"Fue difícil la cuarentena, pasan muchas cosas por la cabeza, ver a tus compañeros jugando un clásico o después a los que no pudieron jugar, ver a juveniles, para mí fue emocionante, es importante que todos tengan participación en el equipo", finalizó.