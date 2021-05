Garin ya tiene rival para el viernes en el Masters 1.000 de Madrid

Cristian Garin, número 25 de la ATP, ya tiene rival definido para los cuartos de final del Masters 1.000 de Madrid, luego de vencer esta mañana al ruso Daniil Medvedev (3°).

La primera raqueta nacional se medirá mañana viernes, no antes de las 14:00 horas de Chile, ante el italiano Matteo Berrettini (10°), que hoy superó por 7-6 y 6-4 al argentino Federico Delbonis (77°).

Los otros duelos de cuartos de final serán: Dominic Thiem vs John Isner, Rafael Nadal vs Alexander Zverev y Aleksandr Búblik vs Casper Ruud.

Cabe destacar que este jueves Garin junto a Búblik se borraron del cuadro de dobles, ya no se presentaron a jugar ante la pareja de los belgas Sander Gille (35º) y Joran Vliegen (32º), por los octavos de final del certamen.