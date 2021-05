Aránguiz: "Me siento capacitado para tomar ese protagonismo"

13:16 El volante de la U se refirió al duelo ante Deportes Antofagasta de este domingo, donde los azules no contarán con Marcelo Cañete.

Pablo Aránguiz, volante de Universidad de Chile, se refirió al presente del equipo, los objetivos planteados para la presente temporada y la ausencia de Marcelo cañete.

En conferencia de prensa, Aránguiz afirmó sobre el momento de la “U” que “somos un equipo grande que está en la mira de todos y está la obligación de estar peleando arriba. Estamos muy fuertes y el domingo vamos a ir con todo”.

“El fin nuestro es que cada fin de semana consigamos los tres puntos. Sabemos que estamos al debe. Esta semana ha sido muy intensa, muy buena y el domingo iremos con todo a Antofagasta para seguir con esa racha positiva”.

El volante sostuvo que “el plantel está muy unido. En todas sus lineas la U está muy unida, todos estamos con el mismo horizonte y con el mismo objetivo. No tenemos margen de error si queremos pelear en la parte alta de la tabla”.

Con respecto a la ausencia de Cañete por lesión, Aránguiz sostuvo que “me siento muy bien físicamente, el profe me dio la confianza de ir desde el inicio. Me siento capacitado para tomar ese protagonismo sabiendo que nos falta 'Chelo'. Me siento capacitado y preparado”.

Cabe recordar que Universidad de Chile visitará el domingo a Deportes Antofagasta, en un encuentro válido por la séptima fecha del Campeonato Nacional.