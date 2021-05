Gustavo Poyet: "Los planteles ganan campeonatos, no solo 11 jugadores"

16:11 “El rendimiento sube de nivel porque puedo usarlos a todos. El gol al primer minuto nos dio un plus. Se empiezan a ver cosas del juego muy importantes para el futuro", señaló, entre otras cosas, el DT cruzado.

El entrenador de Universidad Católica, Gustavo Poyet, explicó este sábado la importante mejora en el rendimiento del cuadro cruzado esta semana, con destacadas actuaciones ante Nacional de Uruguay y Unión La Calera.

Luego de una preocupante racha de malos resultados y dejando muchas dudas en el funcionamiento, el elenco de la franja despertó a mitad de semana ante los uruguayos por Copa Libertadores (3-1) y hoy frente a los ‘cementeros’ (3-0), dejando muy buenas sensaciones.

Consultado por aquello, el estratega de origen uruguayo declaró que "estaba convencido, pero no lo podía probar, de que cuando la gente lesionada y con problemas volviera, el entrenamiento subiría de nivel. Y al pasar eso, me permite usar todo el plantel y no tengo sólo 11 jugadores. Se vieron dos equipos que querían jugar y estaban un poquito cansados”.

“El rendimiento sube de nivel porque puedo usarlos a todos. El gol al primer minuto nos dio un plus. Se empiezan a ver cosas del juego muy importantes para el futuro", agregó.

Por otro lado, el técnico cruzado reconoció haber estado muy apenado por el plantel de la UC, en momentos que las cosas no salían. ”Estaba triste por los jugadores. Veía que ponían todo el esfuerzo, pero no podíamos hacerlo bien como conjunto. Sí lo hacían algunos jugadores por sí solos”, dijo.

“Los planteles ganan campeonatos, no se puede ganar con once jugadores todo lo que ha ganado Católica", añadió, defendiendo el tema de la rotación entre el partido por Copa y el de hoy.

Para terminar, Poyet apuntó que ”uno planea todo bien, pero después el fútbol te hace cambiar el desarrollo de los partidos. Lo mismo pasa con las sensaciones de los jugadores dentro de la cancha”.

Ahora, el tricampeón del fútbol chileno comenzará a preparar la difícil visita a Argentinos Juniors por el Grupo F de la Copa Libertadores. La UC se ubica tercera en la zona con 3 unidades, mientras que los trasandinos son líderes con nueve.