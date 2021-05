Opazo y su retorno: "Tengo que ganarme nuevamente la confianza del entrenador"

Óscar Opazo, lateral de Colo Colo, se refirió a su proceso de recuperación, luego de que el año pasado sufriera la rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha.

En conversación con el canal oficial del club, Opazo afirmó que “hoy me encuentro en un momento muy positivo, en el cual estoy en la última etapa de la recuperación. Estoy por cumplir los 6 meses dentro de mayo, así que ya puedo cumplir con los plazos estimados para poder reintegrarme al equipo”.

El extremo recordó que “tuve la misma lesión en Santiago Wanderers, hace 7 años atrás, pero la verdad es que nunca tuve algún problema en la pierna izquierda, pero el año pasado me pasó en la derecha (…) espero que con esta (lesión) sea algo parecido (quedar sin secuelas)”.

En la misma línea, el “torta” señaló que “fue terrible eso, porque no pensé en el momento que fuera tan grave. Incluso me fui pensando, cuando iba camino a casa, que no tenía nada, que solamente fue una molestia del momento”.

“Después lógicamente fui a hacerme los exámenes y salí muy tranquilo. El doctor me llama al tiempo después, el mismo día, y me informa. Se me vino el mundo abajo por todas las cosas que me pasaron en ese momento, que terminó con la lesión de ligamentos”, complementó.

Consultado sobre lo que fue la temporada pasada, Opazo no titubeó en sostener que el 2020 fue “un año bastante negativo en lo personal y en lo grupal todos sabemos como terminó ese año”.

“Estuve 5 meses, sobre todo cuando estuvimos luchando la permanencia, un momento muy complicado para todos, no solamente para los jugadores, para todo el país, el hincha colocolino lo sufrió mucho”, añadió.

El jugador aseguró que “lo sufrí mucho como un hincha, así que no fue un saldo positivo el 2020. Pero eso ya lo dejamos atrás y esperamos que este 2021 lo arranquemos con todo en esta etapa de la recuperación. Estar al 100%, estar disponible para ser una opción para el entrenador”.

Sobre su regreso al equipo, Opazo reconoció que “sé que estoy viniendo desde atrás porque hay compañeros que lo están haciendo muy bien (…) Tengo que ganarme nuevamente la confianza del entrenador, demostrarle en los entrenamientos que puedo ser una opción para jugar nuevamente”.