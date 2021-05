Gustavo Poyet: "Es un triunfo mucho más importante de lo que parece ahora"

El entrenador de Universidad Católica, Gustavo Poyet, exteriorizó su satisfacción este miércoles por la victoria a domicilio del cuadro cruzado por 1-0 sobre Argentinos Juniors, resultado que los mete de lleno en la lucha por la clasificación a la fase final de la Copa Libertadores 2021.

Con la victoria en La Paternal, el tricampeón del balompié nacional llegó a seis puntos y es segundo del Grupo F, a tres del líder, su rival de hoy. Más atras aparecen Atlético Nacional de Colombia, con cuatro unidades, y Nacional de Uruguay, con un punto, que más tarde se enfrentan en suelo ‘cafetero’.

“Es un triunfo mucho más importante de lo que parece ahora. Recién me comentaban que hace muchísimo tiempo no ganábamos de visitante por la Copa Libertadores, lo que demuestra lo difícil que es. Es un paso importante. Nos metimos en la lucha y hace solo una semana nos daban por muertos, pero no éramos ni tan malos ni ahora somos tan buenos”, expresó de entrada el técnico del elenco de la franja.

“Hay que seguir con humildad. Todos los partidos en la Libertadores son difíciles. Queda mucho trabajo por hacer”, agregó.

Además, el uruguayo admitió que “era clave este partido. Sabíamos que teníamos que sumar. Sumar de a tres era ideal y lo logramos. Ahora, a recuperarnos bien y a trabajar toda la semana. Tenemos una semana entera antes de jugar con Nacional, planificar bien y buscar otro resultado positivo”.