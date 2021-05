Morales afirmó que en la U están "motivados porque hemos subido el nivel"

Mauricio morales, volante de Universidad de Chile, se refirió al presente del equipo en el torneo nacional, a su momento individual y las metas que tiene en mente a corto y mediano plazo.

En conferencia de prensa, Morales afirmó tras las últimas dos victorias e la “U” que “ayuda mucho ganar porque te aliviana el día a día y te da la tranquilidad de poder corregir errores. Hemos estado tranquilos y motivados porque hemos subido el nivel y sabemos que vamos por buen camino”.

En lo personal, el jugador reconoció que “me falta mucho por mejorar para tener mayor participación. Siento que voy bien encaminado. Mi objetivo a corto plazo es conseguir una camiseta de titular y a largo plazo vestir la camiseta de la selección”.

“Estoy trabajando día a día para ir creciendo como jugador. Ir agarrando confianza me dará la oportunidad de tener más rodaje, complementó.

En la misma línea, el volante sostuvo que “tengo claro que estoy comenzando mi carrera futbolística. Si bien llevo un tiempo en el plantel, estoy recién comenzando y me queda mucho camino por recorrer. Eso me ayuda a no desmotivarme, a pensar que puedo lograr cosas bonitas con el club".

Consultado por las metas del equipo, Morales sentenció que “somos la U y tenemos que pelear los primeros lugares y mantenernos siempre arriba. Tenemos que ser protagonistas porque el club siempre ha sido así”.