"Chapita" desde Uruguay: "Tuve síntomas muy leves en la noche y hoy en la mañana salió el positivo"

Durante esta jornada se dio a conocer que el capitán de Universidad Católica, José Pedro Fuenzalida, dio positivo por Covid-19 en Uruguay en la antesala de su encuentro ante Nacional por la Copa Libertadores.

En una conversación con La Tercera, el jugador cruzado contó que “me he sentido bien, tuve síntomas muy leves. Ya estoy bien. Esperando que no pase nada complicado, esto es lo más importante. Me mantendré aislado y con todas las medidas de seguridad para no contagiar a nadie hasta recuperarme”.

“Estoy en la pieza desde ayer. Desde que llegamos estuve siempre en la habitación. Tuve síntomas muy leves en la noche y hoy en la mañana salió el positivo. Avisé que tenía síntomas y les comenté que no saldría de la pieza de la pieza por precaución. ¿Qué viene ahora? Lo más probable es que me quede acá esperando. Son temas de protocolo y ahí ya no tengo nada que hacer. Lo más importante es mantenerme aislado para evitar cualquier contacto con otras personas”, cerró.