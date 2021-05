Nahuel Luján: "Estamos para salir campeones"

Manuel Luján, delantero de Universidad de Chile, destacó el buen momento del cuadro azul en el Campeonato Nacional 2021, quinto ubicado a dos puntos del líder Audax Italiano, y se aventuró a señalar que “estamos para salir campeones”.

El elenco que dirige Rafael Dudamel viene de dos victorias consecutivas, sobre Santiago Wanderers (1-0) y Deportes Antofagasta (2-1), que le permitió colocarse en la parte alta de la clasificación.

Consultado por las metas del equipo, luego de un buen arranque en el torneo, el ariete argentino declaró a La U Play que "como dijimos, estamos para salir campeones, para pelear arriba en los primeros puestos y lo venimos mostrando partido tras partido”.

"El equipo está demostrando que viene creciendo, nos vamos conociendo. Veo al equipo que está bien y estamos ansiosos para el partido que se nos viene”, agregó.

En la misma línea, el exBelgrano de 25 años dijo que “la verdad es que al pasar de las fechas hemos tenido una mejor evolución, esperemos seguir así de esta manera”.

Además, el oriundo de Córdoba valoró la acogida que ha tenido en el elenco colegial. “Cuando te reciben bien y te hacen sentir bien, te hacen sentir importante. En la cancha me he sentido bien, al sumar minutos y partido tras partido lo he ido demostrando, espero seguir por este camino”, dijo.

El próximo desafío de la ‘U’ en el campeonato será el domingo 23 de mayo ante Everton, en el Estadio El Teniente de Rancagua, en cruce por la octava fecha.