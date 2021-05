Espinoza: “Es raro que no haya habido una citación, ni siquiera a un microciclo”

Gonzalo Espinoza, mediocampista de Universidad de Chile, se refirió a sus sensaciones por no ser considerado en el último tiempo para ser convocado a la selección chilena.

En conversación con el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, Espinoza afirmó que “muchas veces uno ha hecho buenos torneos y es raro que no haya habido una citación, ni siquiera a un microciclo”.

En la misma línea, agregó que “siempre trato de mantener la calma en eso, pero uno se guía por otro tipo de jugadores que han ido, sin desmerecer para nada lo que ellos han hecho, pero uno dice que por qué no a uno, y trata de trabajar un poco más”.

El “bulldog” aseguró que “soy un jugador que siempre hace lo que el técnico pide, trato de ser lo más táctico posible, trato de adecuarme rápidamente a los esquemas de los técnicos. Últimamente hemos tenido muchos técnicos en la 'U' y he tratado de hacer lo mismo siempre”.

Por último, el mediocampista sostuvo que “lo que me falta. Muchas veces uno no ve esas cosas, siempre lo ven otras personas, los técnicos en este caso. Sería ilógico que yo dijera qué es lo que me falta”.