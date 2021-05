Branco Ampuero por Libertadores: "El grupo no piensa fracasar mañana"

15:43 La UC mañana disputa como local el último duelo del Grupo F ante Atlético Nacional. El triunfo la clasifica a octavos, en tanto que un empate la hace depender de que Nacional no derrote a Argentinos Juniors. Una derrota la elimina del torneo.

Branco Ampuero, defensor de Universidad Católica, fue claro en afirmar este martes que el plantel cruzado afrontará preparado y con la mejor actitud mañana el vital cruce con Atlético Nacional, en el cierre del Grupo F de la Copa Libertadores 2021.

El elenco de la franja se juega ante los colombianos su avance a los octavos de final del máximo certamen continental del clubes. Ampuero aclaró que el tricampeón chileno no piensa en un fracaso ante un rival que también llega con la posibilidad de pasar de ronda.

"El grupo no piensa fracasar mañana (…) Esperamos sea un partido entretenido para que la gente lo pueda ver, que se sienta que nos jugamos un paso importante para el club”, expresó en rueda de prensa.

"Será un partido trascendental para ellos y nosotros, el equipo que esté más concentrado y maduro en la cancha será el que se quede con el triunfo, queremos ser el equipo que parta haciendo daño, con la posesión, que empiece a buscar pronto los espacios a la espalda de los jugadores, pero puedo decir un sinfín de características o cosas, lo que se viene en la cancha son momentos únicos, dentro de todo el ambiente que se pueda generar, donde tenemos que estar más despiertos es en la toma de decisiones", agregó.

Además, el ex central de Deportes Antofagasta señaló que "va a haber un punto en el juego donde ellos van a tener que salir a buscar más, porque necesitan ganar. Nosotros tenemos que imponer nuestro juego para tener las mejores ocasiones, pero será un partido muy disputado con dos equipos que se van a jugar todas sus chances”.

Para terminar, Ampuero apuntó que en el cruce de este miércoles en San Carlos "hay un morbo especial, te puede hacer clasificar a la siguiente fase de Copa Libertadores, pero de favorito no creo que sea la palabra correcta, el equipo ha aprendido durante estos años a ser cauto, respetar a cada equipo y lo que se pueda generar, de ser o no favorito, tener o no la pelota”.

El elenco que dirige Gustavo Poyet, segundo en la zona con seis puntos, recibirá a Atlético Nacional, tercero con cinco unidades, desde las 22:00 horas de mañana en la precordillera.