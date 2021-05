La UC se juega volver a octavos de Copa Libertadores 10 años después

Ganar es la consigna en Universidad Católica. Si esta noche superan a Atlético Nacional a las 22:00 horas en San Carlos de Apoquindo, clasificarán a los octavos de final de la Copa Libertadores después de 10 años sin estar en esa ronda. En 2011 llegaron a los cuartos de final, cuando cayeron ante Peñarol tras un doloroso gol de Fabián Estoyanoff con complicidad de Paulo Garcés.

Para esta noche Gustavo Poyet tendría en mente un tridente inédito en la ofensiva considerando las bajas. No estarán el portero Matías Dituro y José Pedro Fuenzalida por covid ni Fernando Zampedri por acumulación de amarillas. El uruguayo tampoco consideraría para la estelaridad a Gastón Lezcano, por lo que formaría con Marcelino Núñez como improvisado extremo derecho, Diego Valencia como el "9" y Edson Puch volviendo a la izquierda tras su suspensión por la expulsión ante Argentinos Juniors.

El resto del equipo sería con Sebastián Pérez -ya hizo su debut en la derrota ante Unión Española-; Raimundo Rebolledo, Branco Ampuero, Valber Huerta, Juan Cornejo; Ignacio Saavedra, Juan Leiva, Luciano Aued y los tres mencionados anteriormente.

El defensa Ampuero se refirió a lo trascendental del encuentro ante los cafeteros que vienen con un ambiente tenso en Colombia (ver nota secundaria). "Creo que el equipo ha aprendido estos años a ser cauto, respetar a cada equipo que participa en este torneo. Independiente de ser favorito o no, de tener la pelota o crear más opciones de gol o no, lo importante será ganar. Conseguir el resultado que nos permita clasificar. El grupo no piensa en fracasar mañana (hoy)".

En caso de no ganar, la UC tendrá que estar pendiente de lo que ocurra entre Nacional y Argentinos Juniors en Uruguay también a las 22:00. Un empate dejaría a la UC con siete puntos, pero necesita que los charrúas no triunfen, ya que sumarían ocho unidades y ellos irían a los octavos. Si la UC cae, necesita que también lo haga Nacional para ir a la Copa Sudamericana.

En tanto, ayer surgió el rumor desde medios peruanos de que el volante Diego Buonanotte estaría negociando con Alianza Lima para firmar en junio, considerando sus pocos minutos este 2021.